На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, о страшной находке на территории пункта приема твердых бытовых отходов одного из мусороперерабатывающих заводов, расположенных в Губкине, сообщение поступило 8 октября. В следственный отдел по городу Губкин сообщили, что тело новорожденного было обнаружено в первой половине дня в ходе сортировки поступивших отходов. Была организована доследственная проверка. Согласно результатам судебно -медицинского исследования, новорожденный был мужского пола и родился мертвым.
В пресс-службе сообщают, что «по результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Напомним, что в региональном СК возбудили уголовное дело, когда в мусорном баке было обнаружено тело еще одного мальчика. Произошло это в Белгороде на улице Садовой около дома №6.
ИСТОЧНИК KP.RU