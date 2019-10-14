На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-14T14:46:36+03:00

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Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, о страшной находке на территории пункта приема твердых бытовых отходов одного из мусороперерабатывающих заводов, расположенных в Губкине, сообщение поступило 8 октября. В следственный отдел по городу Губкин сообщили, что тело новорожденного было обнаружено в первой половине дня в ходе сортировки поступивших отходов. Была организована доследственная проверка. Согласно результатам судебно -медицинского исследования, новорожденный был мужского пола и родился мертвым.

В пресс-службе сообщают, что «по результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Напомним, что в региональном СК возбудили уголовное дело, когда в мусорном баке было обнаружено тело еще одного мальчика. Произошло это в Белгороде на улице Садовой около дома №6.

ИСТОЧНИК KP.RU