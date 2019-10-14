2019-10-14T13:36:22+03:00
Общество

Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах

Добровольным экспертом стал каждый житель
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаЖители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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На территории Стрелецкого сельского поселения прошла акция, направленная на профилактику дорожной безопасности. В рамках взаимодействия была достигнута договоренность между ГИБДД УМВД России и ГУ МЧС России по Белгородской области об организации информационно-пропагандистской работы в области дорожного движения.

На мероприятии присутствовали работники местной администрации, центральной районной библиотеки, АО «ДЭП – 96», детского сада № 32 «Искринка», а также ученики 9 класса Стрелецкой СОШ имени Черникова, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области Елена Чеченева и начальник ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району Михаил Кашкин провели с участниками акции беседу о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах и рассказали о возможных последствиях пренебрежения правилами дорожного движения. Далее организаторы мероприятия продемонстрировали профилактический видеофильм об искалеченных судьбах участников дорожного движения вследствие неосторожного вождения.

Жители выступили инициаторами фоточелленджа в социальных сетях, поделившись тематическими фотографиями с атрибутами компании, призвав водителей к однозначному пониманию дорожных знаков. Добровольным экспертом стал каждый житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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