2019-10-14T10:32:28+03:00
Общество

Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»

Участие в одном из главных событий сферы предпринимательства приняли представители малого бизнеса столицы Черноземья
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Своими секретами мастерства с ними поделились известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области построения эффективных команд и персонального развития Владимир Герасичев, а также другие спикеры.

Мероприятие открыла заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Наталья Дёмина, отметив, что для всех участников форум стал хорошей возможностью инвестиций в собственное образование.

Программа форума длилась весь день и включила массу полезных лекций. Важной частью мероприятия и, пожалуй, его главной особенностью стал разбор реальных кейсов двух воронежских компаний. В формате ток-шоу герои поделились своими проблемами и получили уникальные советы от экспертов, которые могут применяться для развития бизнеса и остальных участников форума.

Через два месяца съемочная группа вернется повторно к этим предпринимателям и в финальном сюжете покажет, насколько советы спикеров помогли росту эффективности их бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
В Белгороде прошла выставка-раздача бездомных собак
Дубовская школа представит Белгородсикй район на региональном конкурсе «Школа года–2019»
Мэр Белгорода пробежал 10 километров в рамках полумарафона Puls
В селе Зозули Борисовского района белгородцы открыли памятный знак трактору Т-74
Под Белгородом при столкновении автобуса и жигуленка погибла 18-летняя девушка
В Губкине хотят сохранить архитектурный облик города
В Старом Осколе мошенники маскируются под сотрудников Пенсионного фонда
В Белгородском зоопарке на свет появился олененок
В Губкинском округе открыли школу после капитального ремонта
В Белгородском регионе временно отключат телевидение
Брендовые фестивали прошли в Краснояружском районе
В соцсетях стартовал проект для женщин-предпринимателей
Белгородцы скорбят о смерти почетного гражданина города Алексея Леонова
В Белгороде из-под завала спасли рабочих
Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне
В белгородском музее связи «Ростелекома» начала работать выставка «Политик и гражданин»
Белгородские судебные приставы отправили на Родину шестерых граждан Вьетнама
Грайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы
Белгородские школьники из Яблоново засветятся в темноте
Белгородские краеведческие Ивнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами