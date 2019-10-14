В Белгороде прошла выставка-раздача бездомных собак

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-14T10:17:04+03:00

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В минувшие выходные в Белгороде в центральном парке прошла выставка-раздача бездомных животных «Пойдем домой». На нее привели 30 взрослых собак и 4 щенков. Новых хозяев и новый дом обрели 16 животных.

Напомним, что выставка бездомных животных «Пойдем домой» проводится в областном центре с 2014 года. На такой выставке любой желающий может приобрести нового питомца, который по какой-то причине остался без хозяев и попал в муниципальное учреждение временного содержания животных. Все они привиты и социализированы. И очень дружелюбны.

В этом можно было убедиться, побывав на выставке 12 октября. Животные весело встречали посетителей парка, позволяли себя гладить. И, конечно, особо повезло тем, кого забрали с выставки новые хозяева. Всего с 2014 года благодаря программе «Пойдем домой» более 350 животных обрело свой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU