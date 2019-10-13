2019-10-13T15:09:52+03:00
Спорт

Мэр Белгорода пробежал 10 километров в рамках полумарафона Puls

Юрий Галдун пообещал, что в следующий раз намерен покорить дистанцию в 21 километр
Ирина ТАРАСОВА
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Фото Юрия Галдуна со страницы в "ВКонтакте".Фото Юрия Галдуна со страницы в "ВКонтакте".Фото: Соцсети
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В Белгороде состоялся полумарафон Puls, на участие в котором были зарегистрированы и белгородские чиновники. Главный - мэр Белгорода при регистрации говорил, что намерен улучшить свой предыдущий результат. И сдержал слово — преодолел 10 километров. О своем достижении градоначальник сообщил на своей странице «Вконтакте», подчеркнув, что следующей его дистанцией будет 21 километр.

Также Юрий Галдун написал, что считает « важным личным участием поддерживать массовые спортивные мероприятия. Хочу, чтобы как можно больше горожан занимались спортом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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