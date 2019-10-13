2019-10-13T12:05:42+03:00
Происшествия

Под Белгородом при столкновении автобуса и жигуленка погибла 18-летняя девушка

Легковая машина превратилась в груду искореженного металла
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгоролд" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгоролд" ВКонтакте.
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В социальных сетях появилась информация о ДТП, которое произошло 12 октября на повороте к селу Гостищево Яковлевского городского округа. Очевидцы сообщают, что автобус «ПАЗ» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110». Легковая машина при этом превратилась в груду искореженного металла. При аварии погибла пассажирка жигуленка, 18-летняя девушка.

О причинах аварии пока ничего не сообщается. Но предварительной причиной, предполагают очевидцы, мог стать выезд «ВАЗа» на встречную полосу.

На место ДТП выехали спасатели, инспекторы ДПС и бригада «скорой помощи». Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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