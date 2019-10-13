2019-10-13T14:29:20+03:00
Общество

В селе Зозули Борисовского района белгородцы открыли памятный знак трактору Т-74

Всего на Харьковском тракторном заводе с 1962 по 1984 год выпущено около 880 тысяч таких машин
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Зозули Борисовского района открыли памятный знак трактору Т-74. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВ селе Зозули Борисовского района открыли памятный знак трактору Т-74. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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На территории Белянского сельского поселения на участке трассы Белгород-Грайворон установили трактор. Идея такого памятника принадлежала руководителю местного сельхозпредприятия «Урожай» Василию Маркову. Это памятный знак труженикам колхоза имени Кирова, чьи земли были в Белянском сельском поселении. На праздник были приглашены трактористы-ветераны, почетные гости.

Трактор, ставший теперь памятником, принадлежал Петру Наумовичу Переверзеву, на праздник пригласили его сыновей- Ивана и Анатолия. Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов, еще на уровне разработки проекта поддержавший эту идею, отметил: «Тракторы Т-74 выпускались на Харьковском тракторном заводе с 1962 по 1984 год, всего было выпущено около 880 тыс. машин. Пусть всем нам, а прежде всего, молодому поколению, памятник служит напоминанием о людях, работавших на таких тракторах. Они настоящие герои».

Трактор-труженик открыли накануне профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.. На празднике поздравили всех ветеранов-трактористов. В завершение мероприятия на территории прилегающей к памятнику высадили саженцы березы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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