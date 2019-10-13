2019-10-13T11:40:48+03:00
Общество

В Губкине хотят сохранить архитектурный облик города

Выдано более 180 предписаний по демонтажу рекламных и информационных конструкций
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине хотят сохранить архитектурный облик города. Фото пресс-службы Губкинского городского округа.В Губкине хотят сохранить архитектурный облик города. Фото пресс-службы Губкинского городского округа.
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На территории Губкинского городского округа организована работа, направленная на избавление городской среды от «визуального мусора» - хаотичного размещения информационных конструкций, не отвечающего требованиям Правил благоустройства и нарушающего архитектурный облик города. Специалистами управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа было выдано более 180 предписаний по демонтажу рекламных и информационных конструкций в соответствии с требованиями действующего законодательства, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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