В Губкине хотят сохранить архитектурный облик города

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-13T11:40:48+03:00

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На территории Губкинского городского округа организована работа, направленная на избавление городской среды от «визуального мусора» - хаотичного размещения информационных конструкций, не отвечающего требованиям Правил благоустройства и нарушающего архитектурный облик города. Специалистами управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа было выдано более 180 предписаний по демонтажу рекламных и информационных конструкций в соответствии с требованиями действующего законодательства, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU