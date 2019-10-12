В Белгородском зоопарке на свет появился олененок
Неординарное событие во многих смыслах этого слова произошло в Белгородском зоопарке: у пары пятнистых оленей в минувшую пятницу родился олененок. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что обычно оленята рождаются со средины мая до средины июля. И то, что малыш родился осенью — факт сам по себе примечательный.
В пресс-службе Белгородского зоопарка сообщают, что малыш уже гуляет на тоненьких ножках в общем вольере вместе с другими оленями, которые хорошо его приняли. Посетители могут его увидеть в любой день, кроме понедельника.
Также сотрудники зоопарка призывают белгородцев и гостей зоопарка не пугать малыша, который должен окрепнуть и приспособиться к новой жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU