В Белгородском зоопарке на свет появился олененок

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-12T13:53:55+03:00

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Неординарное событие во многих смыслах этого слова произошло в Белгородском зоопарке: у пары пятнистых оленей в минувшую пятницу родился олененок. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что обычно оленята рождаются со средины мая до средины июля. И то, что малыш родился осенью — факт сам по себе примечательный.

В пресс-службе Белгородского зоопарка сообщают, что малыш уже гуляет на тоненьких ножках в общем вольере вместе с другими оленями, которые хорошо его приняли. Посетители могут его увидеть в любой день, кроме понедельника.

Также сотрудники зоопарка призывают белгородцев и гостей зоопарка не пугать малыша, который должен окрепнуть и приспособиться к новой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU