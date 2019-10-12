2019-10-12T19:32:24+03:00
Общество

В Старом Осколе мошенники маскируются под сотрудников Пенсионного фонда

Сотрудники ПФР по домам не ходят
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе мошенники маскируются под сотрудников Пенсионного фонда. Фото пресс-службы Пенсионного фонда России в городе Старый Оскол и Старооскольском районеВ Старом Осколе мошенники маскируются под сотрудников Пенсионного фонда. Фото пресс-службы Пенсионного фонда России в городе Старый Оскол и Старооскольском районе
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Пенсионный фонд РФ в городе старый Оскол и Сарооскольском районе предупреждает, что в городах и селах области квартиры и дома обходят незнакомые люди, которые называют себя представителями Пенсионного фонда. Но сотрудники государственного Пенсионного фонда России занимаются обслуживанием граждан непосредственно в районных или городских Управлениях ПФР. По домам сотрудники ПФР не ходят и не проводят никаких сверок и агитаций.

Пенсионный фонд настоятельно рекомендует более внимательно относиться к подписываемым документам, не доверять сомнительным звонкам и людям, которые стучатся вам в дверь и представляются сотрудниками ПФР. Визит специалиста Пенсионного фонда России к вам домой возможен только по предварительной договоренности и только в рабочее время. Специалист, посещающий гражданина на дому, имеет удостоверение работника ПФР, в котором указан конкретный территориальный орган Пенсионного фонда. Удостовериться в подлинности документа можно, позвонив по телефону «горячей» линии ОПФР по Белгородской области8 4722 30-69-67 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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