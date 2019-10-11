Белгородцы скорбят о смерти почетного гражданина города Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-11T14:52:00+03:00

Трагическая весть об уходе космонавта на 86 году жизни пришла сегодня

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Алексей Леонов был первым человеком, который 18 марта 1965 года вышел в открытый космос. На следующий день решением первой сессии городского Совета депутатов трудящихся ему и члену его экипажа Павлу Беляеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода» за большие заслуги в освоении космического пространства.

В год 50-летия выхода первого человека в космос состоялась видеоконференция с уже дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым. Тогда его с таким юбилеем поздравили депутаты Совета депутатов Белгорода.

«Комсомольская правда» выражает свои соболезнования родным и близким Алексея Архиповича, человека-легенды.

ИСТОЧНИК KP.RU