2019-10-11T14:52:00+03:00
Общество

Белгородцы скорбят о смерти почетного гражданина города Алексея Леонова

Трагическая весть об уходе космонавта на 86 году жизни пришла сегодня
Никита Пасмурный
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Алексей Леонов был первым человеком, который 18 марта 1965 года вышел в открытый космос. На следующий день решением первой сессии городского Совета депутатов трудящихся ему и члену его экипажа Павлу Беляеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода» за большие заслуги в освоении космического пространства.

В год 50-летия выхода первого человека в космос состоялась видеоконференция с уже дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым. Тогда его с таким юбилеем поздравили депутаты Совета депутатов Белгорода.

«Комсомольская правда» выражает свои соболезнования родным и близким Алексея Архиповича, человека-легенды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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