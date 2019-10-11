В соцсетях стартовал проект для женщин-предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-11T15:12:26+03:00

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В его рамках состоится конкурс, победительница которого получит 100 000 рублей на развитие собственного дела. Подробнее об условиях можно узнать здесь.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео о своем проекте хронометражем до 1 минуты, опубликовать его с 7 октября до 15 ноября в сети Инстаграм, поставив хештег #всёсама, и подписаться на аккаунты партнеров. С 15 по 23 ноября экспертное жюри выберет победительницу и анонсирует итоги.

- Для мотивации женщин к реализации своих бизнес-идей мы запустили проект с журналом ОК! – в нем будут опубликованы самые успешные кейсы участниц проекта, - говорит заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова. - Именно женщины чаще всего сомневаются в себе и видят ограничения для развития своего дела. Наша задача - открыть возможности в предпринимательстве всем тем, кто не принимает мысли о существовании пределов для развития бизнеса.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

1. Сделать пост с видео в инстаграме до 15 ноября

2. Поставить хэштег #всёсама

3. Подписаться на аккаунты @vsesamaproject, , @open.delo, okmagazine_ru

Полные правила участия в конкурсе размещены на официальной странице @vsesamaproject в Instagram. В аккаунте проекта будут публиковаться полезные кейсы и лайфхаки по ведению бизнеса от амбассадоров #всёсама.