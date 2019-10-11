2019-10-11T14:02:04+03:00
Общество

Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне

Тюки и картонные коробки были обнаружены в 4 брошенных авто
Ирина ТАРАСОВА
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Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне. Фото пресс-службы Пограничного управления.Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне. Фото пресс-службы Пограничного управления.
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Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с пограничниками в приграничной зоне в районе населенного пункта Середа Шебекинского района в лесополосе были выявлены 4 автомобиля УАЗ (46, 31 и 136 регион) без водителей, с грузом. В брошщенных автомобилях находилось более 30 тюков и 6 картонных коробов с товароматериальными ценностями.

Так, были обнаружены в большом количестве куртки женские в ассортименте, обувь женская и мужская, рубашки мужские, а также аксессуары для обуви (силикон для заправки обувных губок, крем для обуви производства Украины).

Задержанный груз передан компетентным органам, по данному факту проводятся процессуальные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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