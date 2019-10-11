2019-10-11T10:08:58+03:00
Спорт

Грайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба активизирует до 90% мышц опорно-двигательного аппарата
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Грайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы. Фото пресс-службы администрации Грайворонского районаГрайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района
Изменить размер текста:

Для популяризации здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний по инициативе главы администрации округа Геннадия Бондарева для всех офисов семейных врачей сельских территорий закуплены сто пар палок для скандинавской ходьбы. Ими могут воспользоваться на безвозмездной основе пациенты, по медицинским показаниям которым будет прописана скандинавская ходьба для укрепления сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-служба администрации Грайворонского района.

Инструктор по скандинавской ходьбе спортивной школы Грайворонского округа Ирина Перцева объезжает эти медучреждения, где обучает медицинский персонал и желающих правильной технике скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба активизирует до 90% мышц опорно-двигательного аппарата, улучшает координацию и равновесие, при этом не имеет противопоказаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне
В белгородском музее связи «Ростелекома» начала работать выставка «Политик и гражданин»
Белгородские судебные приставы отправили на Родину шестерых граждан Вьетнама
Белгородские школьники из Яблоново засветятся в темноте
Белгородские краеведческие Ивнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами
Проекты белгородских ученых будут участвовать в международном форуме «Открытые инновации»
Газовики напоминают о безопасности
Белгородские студенты приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме на учебно-тренировочном полигоне энергетиков
Юным художникам из Белгородской области предложили стать авторами новогодних открыток
Перспективные вложения: инвестиции в роботов
Металлоинвест поддерживает сферу образования
Ребята из Алексеевского городского округа завоевали второе место в спартакиаде школьников по русской лапте
Больше не в «ШОКе»: новый завод по заморозке овощей открылся в Белгородской области
В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца
Белгородского экс-чиновника могут посадить за взятки на 12 лет
В селе Журавлевка Белгородчины появилась «Аллея новорожденных»
Белгородцы выбирают народного участкового региона
Автопарк одной из белгородских строительных организации вернулся к работе после уплаты штрафа
В Белгороде подрались заснувший на лавочке у подъезда мужчина и жилец дома
Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива
В Белгородскую область вновь пытались незаконно провезти орехи
На Белгородчине пройдет фестиваль культуры и быта «Покровские гостебы»
Команда Белгородского района представит область на Всероссийской акции «Уличный красава»
В Старом Осколе полицейские при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении
Жигуленок с прицепом на одном колесе портит дороги Белгорода