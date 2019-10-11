Грайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-11T10:08:58+03:00

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Для популяризации здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний по инициативе главы администрации округа Геннадия Бондарева для всех офисов семейных врачей сельских территорий закуплены сто пар палок для скандинавской ходьбы. Ими могут воспользоваться на безвозмездной основе пациенты, по медицинским показаниям которым будет прописана скандинавская ходьба для укрепления сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-служба администрации Грайворонского района.

Инструктор по скандинавской ходьбе спортивной школы Грайворонского округа Ирина Перцева объезжает эти медучреждения, где обучает медицинский персонал и желающих правильной технике скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба активизирует до 90% мышц опорно-двигательного аппарата, улучшает координацию и равновесие, при этом не имеет противопоказаний.

ИСТОЧНИК KP.RU