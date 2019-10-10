Белгородские студенты приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме на учебно-тренировочном полигоне энергетиков

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-10T15:12:03+03:00

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Студенты-энергетики, обучающиеся на четвертом курсе БГТУ им. В.Г. Шухова по специальности «Электроэнергетика и электротехника», приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме, который прошел на общесистемном учебно-тренировочном полигоне «Россети Центр Белгородэнерго».

На молодежном совете ребята обсудили с энергетиками перспективы развития энергетики в рамках цифровой трансформации, узнали о новых системах и оборудовании, внедряемом в настоящее время в электросетевом комплексе, ознакомились с нынешним состоянием сетей. Главный инженер Валуйского РЭС Алексей Севостьянов рассказал о задачах и структуре энергетической службы, назначении и комплектации учебного полигона и особенностях построения схемы электроснабжения типового населенного пункта.

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