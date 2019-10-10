2019-10-10T10:27:16+03:00
Общество

Белгородского экс-чиновника могут посадить за взятки на 12 лет

Бывший глава управления земельных отношений частично признал свою вину
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородского экс-чиновника могут посадить за взятки на 12 лет.Белгородского экс-чиновника могут посадить за взятки на 12 лет.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде рассматривается дело о получении взятки через посредника в крупном размере экс-чиновником, возглавляющем управление земельных отношений. Экс-чиновник обвиняется во взятке в особо крупном размере по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде 12 лет лишения свободы и выплату крупного штрафа. Подсудимый частично признал свою вину.

По данной статье Наумов может получить наказание в виде 12 лет лишения свободы или крупный штраф. Также в посредничестве при получении взятки обвинен еще один фигурант дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Белгорода.

Громкое дело с арестом белгородского высокого чиновника получило резонанс в октябре прошлого года. Тогда во время получения взятки в размере 400 тысяч рублей был задержан глава управления земельных отношений. За эту сумму чиновник должен был через посредника решить вопрос о приобретении земельного участка с рассрочкой платежа на 3 года. В его рабочем кабинете провели обыск. Чиновника арестовали 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газовики напоминают о безопасности
Белгородские студенты приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме на учебно-тренировочном полигоне энергетиков
Юным художникам из Белгородской области предложили стать авторами новогодних открыток
Перспективные вложения: инвестиции в роботов
Металлоинвест поддерживает сферу образования
Ребята из Алексеевского городского округа завоевали второе место в спартакиаде школьников по русской лапте
Больше не в «ШОКе»: новый завод по заморозке овощей открылся в Белгородской области
В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца
В селе Журавлевка Белгородчины появилась «Аллея новорожденных»
Белгородцы выбирают народного участкового региона
Автопарк одной из белгородских строительных организации вернулся к работе после уплаты штрафа
В Белгороде подрались заснувший на лавочке у подъезда мужчина и жилец дома
Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива
В Белгородскую область вновь пытались незаконно провезти орехи
На Белгородчине пройдет фестиваль культуры и быта «Покровские гостебы»
Команда Белгородского района представит область на Всероссийской акции «Уличный красава»
В Старом Осколе полицейские при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении
Жигуленок с прицепом на одном колесе портит дороги Белгорода