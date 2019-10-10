Белгородского экс-чиновника могут посадить за взятки на 12 лет

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-10T10:27:16+03:00

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В Белгороде рассматривается дело о получении взятки через посредника в крупном размере экс-чиновником, возглавляющем управление земельных отношений. Экс-чиновник обвиняется во взятке в особо крупном размере по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде 12 лет лишения свободы и выплату крупного штрафа. Подсудимый частично признал свою вину.

По данной статье Наумов может получить наказание в виде 12 лет лишения свободы или крупный штраф. Также в посредничестве при получении взятки обвинен еще один фигурант дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Белгорода.

Громкое дело с арестом белгородского высокого чиновника получило резонанс в октябре прошлого года. Тогда во время получения взятки в размере 400 тысяч рублей был задержан глава управления земельных отношений. За эту сумму чиновник должен был через посредника решить вопрос о приобретении земельного участка с рассрочкой платежа на 3 года. В его рабочем кабинете провели обыск. Чиновника арестовали 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU