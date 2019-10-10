2019-10-10T14:15:37+03:00
Спорт

Ребята из Алексеевского городского округа завоевали второе место в спартакиаде школьников по русской лапте

В состязаниях приняли участие команды из шести округов
Ирина ТАРАСОВА
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Ребята из Алексеевского городского округа завоевали второе место в спартакиаде школьников по русской лапте. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаРебята из Алексеевского городского округа завоевали второе место в спартакиаде школьников по русской лапте. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В течение трех дней спортсмены Алексеевского городского округа соревновались с командами из Валуйского, Губкинского, Старооскольского и Шебекинского городских округов, а также города Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

Алексеевские спортсмены привезли домой заслуженные награды. По результатам встреч сборная команда юношей Алексеевского городского округа под руководством учителя физической культуры городской школы №4 Сергея Бугаенко заняла почетное II место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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