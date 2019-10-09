2019-10-09T18:50:33+03:00
Общество

Белгородцы выбирают народного участкового региона

В онлайн-голосовании уже поучаствовало больше двух тысяч человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД региона.фото: пресс-служба УМВД региона.
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На сайте УМВД России по Белгородской области проходит онлайн-голосование за участников конкурса «Народный участковый – 2019». Это второй этап. В нем принимают участие победители районного тура. За почетное звание борются 22 сотрудника полиции – по одному от каждого территориального органа.

Страж порядка, которого поддержит наибольшее количество людей, представит регион в финале – на всероссийском уровне. Напомним, конкурс проводится совместно Издательским домом «Комсомольская правда» и МВД России. Для участия в голосовании надо всего лишь перейти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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