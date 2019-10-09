В Белгороде подрались заснувший на лавочке у подъезда мужчина и жилец дома

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-09T16:16:27+03:00

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В полицию областного центра обратились сотрудники одного из медучреждений, которые сообщили, что к ним поступил 52-летний мужчина с тупой травмой живота. В ходе проверки участковый уполномоченный выяснил, при каких обстоятельствах пострадал пациент.

По предварительным данным, перед тем, как попасть в больничную палату, он мирно дремал на лавочке у подъезда. Однако его сон прервал один из жильцов дома. Пробуждение закончилось конфликтом. Возмущенный 52-летний мужчина стал предъявлять жильцу дома претензии. Завязалась потасовка. В итоге 33-летний белгородец, видимо, не рассчитав силу, причинил оппоненту серьезную травму, за что ему теперь придется отвечать перед законом. В отношении мужчины следственным управлением городского УМВД возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU