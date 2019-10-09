СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-09T16:44:00+03:00

Автопарк одной из белгородских строительных организации вернулся к работе после уплаты штрафа.

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Белгородские судебные приставы сняли запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка одной из белгородских строительных организаций только после полного погашения долга. При этом должник пытался погасить только половину суммы.

На исполнение в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району поступил исполнительный документ о взыскании со строительной организации штрафа в размере 100 тысяч рублей за совершенное административное правонарушение. Организация понесла наказание по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок штраф не оплатили. Установив имущественное положение должника, судебный пристав, в частности, арестовал автотранспорт организации.

После этих мер представитель должника предъявил судебному приставу платежный документ об оплате долга на сумму 50 тысяч рублей. Ему разъяснили, что основанием для снятия запретов является погашение долга только в полном объеме.

Оставшаяся часть задолженности, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей были списаны со счета должника.

ИСТОЧНИК KP.RU