В Белгородскую область вновь пытались незаконно провезти орехи

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-09T15:23:51+03:00

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Сотрудники отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Белгородской области выявили вчера, 8 октября, два случая незаконного ввоза очищенного грецкого ореха. 36 килограммов продукции нарушители пытались переправить в багаже через госграницу из сопредельного государства.

Орехи изъяли у правонарушителей. Вся продукция будет уничтожена в установленном порядке. По факту незаконного ввоза в отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении и возбуждены административные дела по ст. 10.2 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU