В Старом Осколе полицейские при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-09T12:05:48+03:00

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В ночь с 20 на 21 сентября в полицию Старого Оскола с сообщением об уличной драке обратились сотрудники одного из кафе. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы обнаружил неподалеку от заведения 43-летнего мужчину с травмами в области головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он спустя неделю умер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Злоумышленник был задержан оперативниками при силовой поддержке ОМОНа.

По версии следствия, возле кафе между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошел конфликт. Когда 43-летний местный житель ушел, злоумышленник догнал его, ударом в лицо свалил на землю и выстрелил в голову из травматического оружия.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что задержанному уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Суда парень будет дожидаться под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU