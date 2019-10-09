Жигуленок с прицепом на одном колесе портит дороги Белгорода

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-09T11:03:50+03:00

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Автомобиль «Жигули» с прицепом, у которого отсутствовало одно колесо, спокойно разъезжает по дорогам Белгородской области. При этом не заметить транспорт невозможно, так как из-под прицепа, уничтожающего асфальтовое покрытие, летели искры в тот момент, когда машина попалась на глаза одному из водителей. Он и запечатлел этот момент и выложил видео в группе «Авто Белгород» ВКонтакте. Произошло это 8 октября по дороге из Шебекино в Белгород.

Горожане активно обсуждают новость в соцсетях, шутят, что это цыгане едут своим ходом на лом. При этом некоторые рассуждают, что ответ, почему дороги плохие, лежит на поверхности. Интересно, видели ли столь необычный транспорт те, кто отвечает за порядок на дорогах?

ИСТОЧНИК KP.RU