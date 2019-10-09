Команда Белгородского района представит область на Всероссийской акции «Уличный красава»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-09T13:38:58+03:00

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Всероссийская акция по футболу 5х5 является многоэтапным физкультурно-спортивным мероприятием и проводится для развития и популяризации физической культуры и массового спорта среди детей. На региональном этапе за звание лучших сразились 12 команд из разных уголков Белгородской области. По результатам соревнований в возрастной категории 16–17 лет победу одержала команда «Октябрь» из Белгородского района. Второе место у команды «Юность» из Красненского района, третьей стала команда «Трактор» из Губкинского района.

Акция проходит в 4 этапа: муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский. В футбольных соревнованиях участвуют команды юношей в двух возрастных категориях: 14–15 лет и 16–17 лет. Теперь команда «Октябрь» будет представлять Белгородскую область на межрегиональном этапе Всероссийской акции «Уличный красава», сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU