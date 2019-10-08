Школа, в которой живет доброта
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Если пристально изучить архивы, то окажется, что она уже давно перешагнула столетний возраст: церковно-приходская сельская школа здесь была основана еще в 1914 году.
Новейшую историю Белоколодезянская школа ведет 1970 года, когда Совет народных депутатов Шебекинского района принял решение о реорганизации Белоколодезянской средней школы из средней Артелянской, восьмилетней Караиченской, начальных Ново-Путьевской, Белоколодезянской, Нижнеберезовской и Пятилетской школ. Началось масштабное строительство, в котором принимали участие не только государство и меценаты в лице коллектива местного колхоза имени XIX партсъезда и лично его председателя Ивана Григорьевича Красноруцкого, но даже и старшеклассники упраздненных в дальнейшем школ. Все понимали, какое важное дело делают, с нетерпением ждали завершения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU