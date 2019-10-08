В Белгородском регионе идет набор юношей и девушек в секцию пожарно-спасательного спорта

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-08T16:46:11+03:00

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Главное управление МЧС России по Белгородской области приглашает юношей и девушек в секцию пожарно-спасательного спорта. Стать юными пожарными могут подростки с 2004 по 2008 года рождения с любым уровнем подготовки. Занятия проводятся бесплатно на базе спортивного комплекса Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Пожарно-прикладной спорт помогает развить такие качества, как физическую выносливость, ловкость, быстроту и четкость реакции. Тренировки по пожарно спасательному спорту дают уверенность в своих силах, укрепление здоровья, быстрый набор физической формы, освоение техники за счет грамотного планирования нагрузок. Спортсмены участвуют и побеждают в соревнованиях всероссийского уровня, регулярно выезжают на спортивные сборы.

Место проведения тренировок – спортивный комплекс Главного управления МЧС России по Белгородской области, находящийся по адресу: г. Белгород, ул. Волчанская, 163. Время проведения тренировок: в будние дни – с 16.00 до 18.00 часов, в субботу – с 10.00 до 12.00 часов. Обеспечение спортивной экипировкой осуществляется за счет средств ВДПО и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU