2019-10-08T15:53:40+03:00
Экономика

Банк «Открытие»: беспрецедентное снижение ставок

Новые условия ипотечного кредитования – минимальная ставка в одной из программ стартует от 8,35%
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..Фото: "КП" Архив
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Эта ставка действует в программе «Новостройка» для зарплатных клиентов банка. А также при приобретении квартиры у его партнеров или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 миллионов рублей и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

Кроме того, более комфортные ставки теперь для тех, кто решит программами «Квартира», «Апартаменты», «Свободные метры» и «Ипотека плюс», а также военной ипотекой. Что касается рефинансирования ранее оформленных ипотечных кредитов – появилась возможность сделать это по ставке от 8,75%. Данные условия будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября текущего года.

- Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. И такой подход позволил банку существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году, - подчеркнул Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

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