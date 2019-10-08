Собака Юкки породы вест-хайленд-уайт-терьер научит детей любить природу
В Белгородском районе отметили Всемирный день защиты животных. В филиале №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» прошел экологический час «Удивительные факты из жизни животных». Маленьким читателям напомнили, как нужно обращаться с животными. Присутствующие ознакомились с животным миром из Красной книги России, затем посмотрели фильм «50 удивительных фактов из жизни животных». А в хореографической студии «Беби-Данс-Шоу» ЦКР прошла занимательная беседа о собаках, где главным гостем стала собака по кличке Юкки породы Вест-хайленд-уайт-терьер.
Сотрудники филиала №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» посетили учащихся местной школы. Библиотекари рассказали ребятам, какие опасности подстерегают диких зверей и домашних питомцев, о том, как нужно с ними обращаться и проявлять заботу.
В центре культурного развития для ребят организовали встречи с домашними животными. В гости в художественную студию «Жар-Птица» пришла Суркова Екатерина со своим котенком Кузей и рассказала о своем любимом питомце.
ИСТОЧНИК KP.RU