2019-10-08T15:57:20+03:00
Общество

Собака Юкки породы вест-хайленд-уайт-терьер научит детей любить природу

Всемирный день защиты животных отметили жители Белгородского района
Ирина ТАРАСОВА
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Собака Юкки породы вест-хайленд-уайт-терьер научит детей любить природу. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаСобака Юкки породы вест-хайленд-уайт-терьер научит детей любить природу. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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В Белгородском районе отметили Всемирный день защиты животных. В филиале №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» прошел экологический час «Удивительные факты из жизни животных». Маленьким читателям напомнили, как нужно обращаться с животными. Присутствующие ознакомились с животным миром из Красной книги России, затем посмотрели фильм «50 удивительных фактов из жизни животных». А в хореографической студии «Беби-Данс-Шоу» ЦКР прошла занимательная беседа о собаках, где главным гостем стала собака по кличке Юкки породы Вест-хайленд-уайт-терьер.

Сотрудники филиала №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» посетили учащихся местной школы. Библиотекари рассказали ребятам, какие опасности подстерегают диких зверей и домашних питомцев, о том, как нужно с ними обращаться и проявлять заботу.

В центре культурного развития для ребят организовали встречи с домашними животными. В гости в художественную студию «Жар-Птица» пришла Суркова Екатерина со своим котенком Кузей и рассказала о своем любимом питомце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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