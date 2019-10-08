В Белгороде прошла международная конференция по энергетическому праву

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-08T15:30:56+03:00

Более 50 юристов из различных исследовательских вузов России, Китая, Болгарии, Белоруссии совместно с представителями энергокомпаний намечали оптимальные схемы его развития

Изменить размер текста: A A

Топ-менеджеры «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в международной научно-практической конференции «Энергетическое право: модели и тенденции развития». Мероприятие прошло на площадке НИУ «БелГУ».

Особое внимание участники обращали на вопросы цифровой трансформации сетевого комплекса, правовое регулирование конкурентных отношений, проблемы энергетического права в условиях международных санкций, эколого-правовые аспекты развития энергетики. Подчеркивали необходимость систематизации законодательства в энергетической сфере, приводили конкретные примеры из своей практики и давали рекомендации по усовершенствованию законов в области энергетики.

Читать далее >>>