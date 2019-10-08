В Белгородской больнице скончался 6-летний ребенок, пострадавший на пожаре

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-08T12:22:42+03:00

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Ребенок, который на прошлой неделе пострадал на пожаре, скончался в больнице. Медики больницы, куда был госпитализирован 6-летний мальчик, увы, оказались бессильны. Ребенок стал третьей жертвой.

Как сообщалось, пожар произошел в 9-'этажном доме на улице Конева около двух часов ночи в 3-комнатной квартире на пятом этаже. Пожарные, которых вызвали очевидцы, обнаружили тела 33-летней женщины и ее 8-летнего сына. Еще одного мальчика 6 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда сообщалось, что предварительной причиной пожара могло стать замыкание в электросети.

По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В региональном Следственном комитете добавили, что смерть второго мальчика выделена в дополнительный эпизод уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU