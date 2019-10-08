2019-10-08T11:58:53+03:00
Звезды

V фестиваль «Есенинские чтения» прошел в Шебекинском городском округе

Праздник объединил 150 человек
Ирина ТАРАСОВА
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V фестиваль «Есенинские чтения» прошел в Шебекинском городском округе. Фото пресс-службы администрации городского округаV фестиваль «Есенинские чтения» прошел в Шебекинском городском округе. Фото пресс-службы администрации городского округа
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Фестиваль «Есенинские чтения», прошедший в Шебекинском городском округе, собрал свыше 150 художников, чтецов и вокалистов из всех уголков Шебекинского края, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенно радостно было видеть на сцене участников дошкольного возраста и завсегдатаев сцены. Все исполняемые произведения поэта-песенника проникновенно рассказывали о любви к Родине, красоте природы, о свободе мысли и творчества.

В живописных работах художников-участников фестиваля перекликалась тема Родины и природы. Каждый лауреат (в том числе - каждый участник коллектива, который стал лауреатом) получили диплом и сладкий подарок от спонсора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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