В Белгороде в очередной раз пообещали дать тепло в многоквартирные дома

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-07T17:50:08+03:00

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7 октября на сайте мэрии появилось сообщение, что руководителям УК, ТСЖ, ООО и иных организаций необходимо организовать работу по пуску тепла в соответствии с графиками. Распоряжение о начале отопительного периода уже подписано. Предписано провести пуск тепла в квартиры белгородцев филиалу ПАО «Квадра — «Белгородская генерация».

Как уже сообщалось, еще на прошлой неделе губернатор Белгородской области Евгений Савченко говорил о том, что горожане жалуются на холод в квартирах, а чиновники руководствуются правилами советского времени, когда тепло в квартиры подавалось, если температура в течение недели не превышала +8 градусов.

При этом еще с 19 сентября ночная температура не выходила несколько дней за рамки +8 градусов. О том, что в регионе стоит холодная погода подтверждают и данные оперативного прогноза ГУ МЧС по Белгородской области. Минувший воскресный день выдался на редкость холодным для октября – в Белгороде даже пролетал снег. Но батареи в квартирах по-прежнему остаются холодными.

ИСТОЧНИК KP.RU