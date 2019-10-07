Судебные приставы Белгородской области формируют кадровый резерв

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-07T17:52:30+03:00

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области состоится конкурс на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы. Конкурс состоится 13 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 109. Заявления и документы на конкурс принимаются по 30 октября 2019 года.

«В настоящее время формируется резерв должностей категории «руководители», старшей группы должностей категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты». Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет (для судебных приставов – 21 год). Претенденты должны владеть государственным языком Российской Федерации и соответствовать установленным законодательством РФ о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы. Соискатели должны иметь возможность по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности», - рассказала начальник отдела государственной службы и кадров УФССП России по Белгородской области Ирина Колоша.

Подробная информация о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы размещены на сайте службы.

ИСТОЧНИК KP.RU