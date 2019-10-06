На Белгородчине почтили память девушек-минеров, погибших в 1943-м
Районное торжественно-траурное мероприятие посвящено памяти 8-ми девушек-минеров и двух сержантов, погибших в 1943 году на складе боеприпасов на окраине села Илек-Пеньковка. По традиции сотрудники Краснояружского краеведческого музея, Центра дополнительного образования, учащиеся Илек-Пеньковской, Теребренской и Сергиевской школ, педагоги, представители общественности посетили место трагедии – оставшуюся после взрыва воронку и памятник, установленный рядом. Здесь школьники и педагоги провели митинг, прочитали трогательные стихотворения.
Затем участники мероприятия побывали у памятника 16-летним минерам, на территории Теребренской школы, сообщила пресс-служба администрации Краснояружского района.
В завершение состоялся переезд в село Староселье, на Золочевское гражданское кладбище, к могиле девушек-минеров. Венки и живые цветы легли к могиле убиенных, тех, кто отдал свои жизни за мирное настоящее и будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU