В Валуйском городском округе благоустроен родник
Работы выполнили ТОС «Родничок»
В Валуйском городском округе благоустроен родник. Фото пресс-службы администрации Валучкого городского округа
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Участники Территориального общественного самоуправления «Родничок» села Казинка выполнили работы по благоустройству родника, расположенного в селе по улице Октябрьская, сообщила пресс-служба Валуйского городского округа.
Во время проведения работ ТОС «Родничок» по благоустройству родника была скошена и убрана вся сорная растительность на прилегающей территории, покрашен навес над деревянным срубом над родником и отремонтирована тротуарная дорожка.
Теперь подходы к чистой воде родника стали комфортнее, эстетичнее и безопаснее.
ИСТОЧНИК KP.RU