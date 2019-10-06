12 старооскольских дворов станут комфортнее

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-06T17:06:02+03:00

До конца октября работы будут закончены

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Подходят к завершению работы по благоустройству 12 дворовых территорий Старого Оскола. При выполнении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выполнены работы по расширению проездов, обустройству парковочных мест для временной стоянки автотранспорта жильцов, строительству пешеходных дорожек, сообщила пресс-служба Старооскольского городского округа.

Работы проходят рамках реализации федерального проекта «Городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа». Также обустроены детские и спортивные площадки, проложены сети наружного освещения. Сейчас завершаются работы по установке малых архитектурных форм и озеленению.

До конца октября текущего года работы планируются выполнить в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU