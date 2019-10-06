2019-10-06T12:23:56+03:00
Общество

Белгородская область: зима короче, лето теплее

Синоптики предсказывают теплый октябрь и короткую зиму
Ирина ТАРАСОВА
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Октябрь в Белгородском регионе будет теплее обычного. Фото из открытых источников.Октябрь в Белгородском регионе будет теплее обычного. Фото из открытых источников.
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Как прогнозируют синоптики, в средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ряде российских регионов можно наблюдать, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается. Что касается Белгородской области, то можно отметить, что октябрь будет теплым. В эти выходные и ближайший понедельник еще достаточно прохладно и дождливо, температура воздуха держится на отметке +6 градусов, а со вторника, потеплеет до +8 градусов. Следующие выходные окажутся теплыми — до + 16 градусов в воскресенье.

В Гидрометцентре России отмечают, что растут и среднемесячные температуры. Так, например, в Москве средние температуры января выросли на 2 градуса. Теплее было и летом: в 2019-м июнь в столице оказался на 3 градуса выше нормы.

Также теплым окажется октябрь в большинстве российских регионов. Теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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