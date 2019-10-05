Где в Белгороде отключат электричество

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-05T16:23:05+03:00

Перебои с электроснабжением растянутся на несколько дней

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Администрация областного центра предупреждает белгородцев о временном отключении света. Перебои в электроснабжении будут наблюдаться в течение нескольких дней. Причина — плановый ремонт оборудования на подстанциях с 7 по 13 октября.

Так, согласно графику, на проспекте Ватутина, 2а свет отключат 7 октября с 8 до 17 часов.

8 октября, в этот же время будет прервано электроснабжение на улице Архиерейской, 6 и 4а. С 9 до 16 прекратят подачу электроэнергии в пионерлагерь «Гагарина», Гостевой дом, детский оздоровительный лагерь «Альтаир» (Липки), пионерский лагерь «Юность», дом приезжих и лагерь «Липки».

Со списком остальных объектов, где планируется отключение света 10 и 11 октября, можно ознакомиться на портале органов местного самоуправления Белгорода.

Также подчеркивается, что накануне и на следующий день после проведения работ возможны кратковременные отключения электричества в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU