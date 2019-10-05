Где в Белгороде отключат электричество
Администрация областного центра предупреждает белгородцев о временном отключении света. Перебои в электроснабжении будут наблюдаться в течение нескольких дней. Причина — плановый ремонт оборудования на подстанциях с 7 по 13 октября.
Так, согласно графику, на проспекте Ватутина, 2а свет отключат 7 октября с 8 до 17 часов.
8 октября, в этот же время будет прервано электроснабжение на улице Архиерейской, 6 и 4а. С 9 до 16 прекратят подачу электроэнергии в пионерлагерь «Гагарина», Гостевой дом, детский оздоровительный лагерь «Альтаир» (Липки), пионерский лагерь «Юность», дом приезжих и лагерь «Липки».
Со списком остальных объектов, где планируется отключение света 10 и 11 октября, можно ознакомиться на портале органов местного самоуправления Белгорода.
Также подчеркивается, что накануне и на следующий день после проведения работ возможны кратковременные отключения электричества в ночное время.
ИСТОЧНИК KP.RU