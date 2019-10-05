2019-10-05T11:24:16+03:00
Общество

В Алексеевком городском округе Белгородчины присоединились к акции "Классный лес"

Новую аллею заложила городская школа №7
Ирина ТАРАСОВА
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Алексеевка присоединилась к акции "Классный лес". Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаАлексеевка присоединилась к акции "Классный лес". Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Алексеевском городском округе акцию "Классный лес" поддержали семь школ. Общими усилиями общественников, школьников, активистов и представителей Совета депутатов Алексеевского городского округа на пришкольных территориях высажено 180 молодых деревьев. В рамках экологической акции в день своего 25-летнего юбилея новую аллею заложила и городская школа № 7, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

Цель акции - экологическое просвещение школьников, привлечение внимания к необходимости озеленения. А 25-летний юбилей школы - замечательный повод,чтобы сделать доброе дело. Новая аллея станет хорошим примером бережного и заботливого отношения к окружающей среде. В экологической акции 4 октября принял участие и депутат Совета депутатов Алексеевского городского округа, вместе ребята высадив 25 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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