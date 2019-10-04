Губкинские оперативники задержали конокрада

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-04T14:18:49+03:00

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С заявлением о краже лошади красной масти стоимостью более 32 тысяч рублей в полицию обратился житель Губкинского городского округа. Оперативникам удалось выйти на след предполагаемого конокрада и задержать его. В совершении преступления подозревают 49-летнего мужчину.

По предварительным данным, злоумышленник увел лошадь с пастбища и целый месяц прятал ее в лесопосадке, пока не нашел покупателя. Скакуна приобрел житель Курской области, но вскоре попрощался с ним. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, похищенную лошадь уже вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU