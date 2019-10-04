2019-10-04T16:59:05+03:00
Общество

В Старом Осколе появились музыкальные лавочки

Благоустройство территории позволит музыкальной школе проводить больше мероприятий на открытом воздухе
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат".Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат".
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На территории детской музыкальной школы №3 Старого Оскола установили лавочки с музыкальной тематикой. Проект, инициатором которого выступил коллектив музыкальной школы, называется «Скрипичные посиделки». И теперь у школы, как подчеркнула ее директор Татьяна Жигунова, появилась возможность проводить больше мероприятий на свежем воздухе. Также директор детской школы считает, что «установка скамеек в центральной части города позволит украсить инфраструктуру, создать место отдыха для жителей города и его гостей, которое будет актуально и через несколько лет. Наш объект привнесет в ежедневный вид города немного праздника».

Проект реализован благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую проводит благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) при поддержке администрации Старооскольского городского округа. Средства гранта пошли на изготовление металлических скамеек с надписью «Старый Оскол» и логотипом школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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