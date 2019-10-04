В Старом Осколе появились музыкальные лавочки

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-04T16:59:05+03:00

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На территории детской музыкальной школы №3 Старого Оскола установили лавочки с музыкальной тематикой. Проект, инициатором которого выступил коллектив музыкальной школы, называется «Скрипичные посиделки». И теперь у школы, как подчеркнула ее директор Татьяна Жигунова, появилась возможность проводить больше мероприятий на свежем воздухе. Также директор детской школы считает, что «установка скамеек в центральной части города позволит украсить инфраструктуру, создать место отдыха для жителей города и его гостей, которое будет актуально и через несколько лет. Наш объект привнесет в ежедневный вид города немного праздника».

Проект реализован благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую проводит благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) при поддержке администрации Старооскольского городского округа. Средства гранта пошли на изготовление металлических скамеек с надписью «Старый Оскол» и логотипом школы.

ИСТОЧНИК KP.RU