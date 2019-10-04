В Белгородском аквапарке определились с ценой посещения

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-04T14:50:22+03:00

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После изучения ценовой политики водных аттракционов России администрация Белгородского аквапарка «Лазурный», обнародовала стоимость входных билетов. Цена входа в парк развлечений будет зависеть не только от времени посещения, но и он роста тех, кто захочет отдохнуть в аквапарке.

Так, белгородцам и гостям аквапарка ростом от метра до полутора посещение парка водных аттракционов среди недели на целый день обойдется в 850 рублей. В выходные дни стоимость составит 1 000 рублей. Отдыхающим, рост которых составляет выше 1,5 метра, придется выложить за билет 1 250 рублей в будни и 1 500 рублей в выходные дни.

Оговорено и неполное, пятичасовое посещение аквапарка для гостей. Отдыхающие ростом до 1,5 метра в будни заплатят 700, в выходные 850 рублей. Тем, кто выше ростом, придется за то же время заплатить за билет 1 000 рублей и 1 250 соответственно.

Есть и приятный бонус: самые маленькие гости аквапарка ростом до метра смогут бывать в «Лазурном» бесплатно. Остается только дождаться открытия аквапарка, которое должно состояться в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU