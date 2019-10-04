Белгородские строители отдадут тяжелую технику за долги

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-04T18:28:41+03:00

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Чтобы исполнить требования исполнительных документов, судебные приставы Ивнянского районного отдела наложили арест на тяжелую технику одной из строительных организаций. В настоящее время техника проходит процедуру оценки и будет выставлена для продажи.

Ранее в отношении строительной фирмы были возбуждены исполнительные производства о взыскании налогов на общую сумму более 22 тысяч. рублей и задолженности в пользу физического лица на сумму 365 тысяч рублей. Выяснилось, что организация хозяйственную деятельность не осуществляет. Но, согласно полученным сведениям из регистрирующих органов, должник имеет в собственности имущество.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что «Автогрейдер А-98», принадлежащий должнику, находится в Липецкой области. Руководству организации вручили требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. В установленный срок имущество было предоставлено и на него наложили арест.

После процедуры оценки имущество будет передано на реализацию в счет погашения долгов по исполнительным производствам, а также исполнительского сбора в размере 46 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU