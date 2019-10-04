2019-10-04T10:16:42+03:00
Общество

95-летний юбилей празднует жительница Борисовки

Фронтовичка Мария Пигалева воспитала 4 детей, растит 6 внуков и 4 правнуков
Ирина ТАРАСОВА
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95-летний юбилей празднует жительница Борисовки. Фото пресс-службы администрации Борисовского района95-летний юбилей празднует жительница Борисовки. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Мария Степановна Пигалева родилась 3 октября 1924 года. Ее юность совпала с началом Великой Отечественной. При райвоенкомате она окончила курсы шоферов и с июля 1943 по октябрь 1945 воевала в составе 124-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. В качестве водителя ей пришлось доставлять военные грузы на позиции Первого Украинского и других фронтов. Сегодня у юбиляра в семье - 4 детей, 6 внуков и 4 правнуков.

После Победы продолжила участие в освободительной миссии, но уже на Дальнем Востоке. После войны работала как токарь и фрезеровщик. Посвятив 25 лет производству, в 1981 году ушла на заслуженный отдых. Вместе с фронтовиком создали крепкую семью и воспитали 4 детей, которые, в свою очередь, пополнили семью Пигалевых 6-ю внуками, а они 4-мя правнуками.

За ратные и трудовые заслуги Мария Степановна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией» и еще многими юбилейными медалями, а также Почетными грамотами, Благодарностями, знаком «Победитель соцсоревнования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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