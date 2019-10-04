СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-04T17:45:13+03:00

В Беломестном на Белгородчине появилась новая игровая площадка. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Оборудование для игровой зоны получено как приз за победу в конкурсе ТОС

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3 октября состоялось открытие игровой зоны на территории ТОС «Беломестное 37». Оборудование для детской площадки – приз территориального общественного самоуправления за победу в районном конкурсе, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

Инициативные жители - один из главных показателей положительных перемен в населенных пунктах. Ребята тут же опробовали новые качели, горки, турники и остались довольны.

Напомним, что конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Белгородского района» проходил летом этого года. ТОС «Беломестное 37» стал победителем в номинации «Лидер, активист ТОС».

ИСТОЧНИК KP.RU