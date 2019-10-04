В Беломестном на Белгородчине появилась новая игровая площадка
3 октября состоялось открытие игровой зоны на территории ТОС «Беломестное 37». Оборудование для детской площадки – приз территориального общественного самоуправления за победу в районном конкурсе, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.
Инициативные жители - один из главных показателей положительных перемен в населенных пунктах. Ребята тут же опробовали новые качели, горки, турники и остались довольны.
Напомним, что конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Белгородского района» проходил летом этого года. ТОС «Беломестное 37» стал победителем в номинации «Лидер, активист ТОС».
ИСТОЧНИК KP.RU