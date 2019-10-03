Белгородский филиал «Россети Центр» победил на Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК-2019»
Торжественная церемония награждения состоялась 3 октября в Москве в рамках «Российской энергетической недели»
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Проект «Россети Центр Белгородэнерго» «Цифровая трансформация сетей: шаг в завтрашний день» занял 1-ое место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» на Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций, проводимом при поддержке Министерства энергетики РФ. Заслуженную награду белгородским энергетикам вручил заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцин.
ИСТОЧНИК KP.RU