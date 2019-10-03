В Белгородской области осудили контрабандиста, скрывающегося от следствия 8 лет

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-03T14:19:26+03:00

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Валуйский районный суд Белгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Донецкой области, который скрывался от правосудия 8 лет. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 188 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, то есть перемещение через таможенную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ, с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием). При этом были учтены смягчающие обстоятельства. Осужденный будет отбывать полгода в колонии общего режима.

Суд установил, что в мае 2011 года мужчина следовал поездом из Москвы в Донецк. При себе у него имелось 5 таблеток лекарственного препарата, содержащих сильнодействующее вещество, которые он спрятал от сотрудников таможни в наволочке подушки. Но в ходе таможенного досмотра сотрудники Белгородской таможни в наволочке подушки обнаружили незаконно перемещаемые таблетки и изъяли их.

В июле 2011 года производство по уголовному делу было приостановлено, так как подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.Задержать его удалось в июле 2019 года сотрудникам пограничной службы в Ростовской области.

Валуйский районный суд Белгородской области с учетом позиции государственного обвинителя – представителя Белгородской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему с учетом смягчающих обстоятельств, признанных судом исключительными, наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU