Лидеров общественного самоуправления выберут в Белгородской области

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-03T13:06:38+03:00

К участию в конкурсе приглашаются руководители ТОС и общественные лидеры

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Департамент внутренней и кадровой политики области объявил о проведении конкурса «Лидер общественного самоуправления Белгородской области». Конкурс пройдет с 1 октября по 2 декабря 2019 года.

Отметим, что «Лидер общественного самоуправления Белгородской области» — ежегодный конкурс, главной целью которого является выявление и поощрение руководителей общественного самоуправления. Конкурс направлен на поощрение участия населения в местном самоуправлении и повышение его престижа.

По результатам конкурса будут определены лучшие лидеры общественного самоуправления по четырем номинациям: «Лучший председатель ТОС», «Лучший староста сельского населенного пункта», «Мой дом – моя забота», «Лучший председатель уличного комитета».

Документы для участия принимаются с 1 октября по 12 ноября 2019 года по адресу: Белгород, пл. Соборная, 4 каб.205 в будние дни с 9.00 до 17.00. С Положением о конкурсе «Лидер общественного самоуправления Белгородской области» можно ознакомиться на сайте департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU