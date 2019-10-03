На Белгородчине выбрали президента

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-03T09:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красненской школе выбирали Президента Детской Общественной Организации «Страна Детства» и Лидера ученического самоуправления «Союз молодежи». В соответствии с Положением о выборах, кандидатами могли стать учащиеся школы, пользующиеся авторитетом и занимающиеся на “4” и “5”.

Школьная избирательная комиссия зарегистрировала двенадцать кандидатов на пост президента Детской Общественной Организации и семь кандидатов на пост Лидера самоуправления, сообщила пресс-служба администрации Красненского района. С первого дня предвыборной кампании кандидаты развернули активную деятельность: были развешены листовки, агитационные плакаты, предвыборные программы. Каждый кандидат предложил свою предвыборную программу. В целом все кандидаты выглядели достойно.

Во время голосования зафиксирована высокая явка избирателей. При этом наблюдателями не зарегистрировано ни одного нарушения. По итогам голосования президентом Детской Общественной Организации «Страна Детства» избрана Смирных Анжелика – ученица 6 «Б», а в старших классах лидером ученического самоуправления «Союз молодежи» был избран ученик 10 «Б» класса Зенин Алексей.

На торжественной линейке была проведена инаугурация. Вновь избранные президент и лидер поблагодарили избирателей за оказанное им доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU