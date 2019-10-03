2019-10-03T09:15:30+03:00
Общество

На Белгородчине выбрали президента

В коридорах Красненской школы шла нешуточная предвыборная борьба
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В коридорах Красненской школы шла нешуточная предвыборная борьба. Фото пресс-службы администрации Красненского районаВ коридорах Красненской школы шла нешуточная предвыборная борьба. Фото пресс-службы администрации Красненского района
Изменить размер текста:

В Красненской школе выбирали Президента Детской Общественной Организации «Страна Детства» и Лидера ученического самоуправления «Союз молодежи». В соответствии с Положением о выборах, кандидатами могли стать учащиеся школы, пользующиеся авторитетом и занимающиеся на “4” и “5”.

Школьная избирательная комиссия зарегистрировала двенадцать кандидатов на пост президента Детской Общественной Организации и семь кандидатов на пост Лидера самоуправления, сообщила пресс-служба администрации Красненского района. С первого дня предвыборной кампании кандидаты развернули активную деятельность: были развешены листовки, агитационные плакаты, предвыборные программы. Каждый кандидат предложил свою предвыборную программу. В целом все кандидаты выглядели достойно.

Во время голосования зафиксирована высокая явка избирателей. При этом наблюдателями не зарегистрировано ни одного нарушения. По итогам голосования президентом Детской Общественной Организации «Страна Детства» избрана Смирных Анжелика – ученица 6 «Б», а в старших классах лидером ученического самоуправления «Союз молодежи» был избран ученик 10 «Б» класса Зенин Алексей.

На торжественной линейке была проведена инаугурация. Вновь избранные президент и лидер поблагодарили избирателей за оказанное им доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородская компания заплатила 17 миллионов долга после ареста 338 единиц техники
Белгородская «Ласточка» нашла себе пару
В Белгородской области успешно ликвидировано «возгорание леса»
Миллиард рублей малому бизнесу
В Белгородском университете открывают лабораторию, посвященную проблемам старения
Форум общественного самоуправления прошел в Борисовском районе
Алексеевские стрелки заняли второе место на областной спартакиаде
Белгородский Следком возбудил уголовное дело по факту убийства на Привольной
Сенсация от банка «Открытие»: 100%-ный кэшбэк
Пожилых белгородцев просветили насчет их прав и возможностей
Алиментщицу, задолжавшую своим детям более миллиона, задержали на одной из улиц Белгорода
Новая дубрава заложена в Новооскольском городском округе
Белгородцы могут помочь нуждающимся крупами и тушенкой
В Старом Осколе на полицейского напал покупатель одного из сельских магазинов
Топ-менеджеры «Открытия» - в числе лучших управленцев страны
В Белгороде на объездной в ДТП погиб водитель
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Фестиваль ГТО прошел на Белгородчине
Белгородцев приглашают на концерт в городской парк
Развитие сферы арендного жилья в России обсудят на форуме в Белгороде
На Белгородчине в Алексеевском округе прошел фестиваль «Нет вольнее Тихой Сосны»
В Старооскольском городском округе подали тепло
В Белгороде судебные приставы конфисковали у индивидуального предпринимателя шубы
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
Губернатор распорядился немедленно подать тепло в квартиры белгородцев
В Губкине прошел фестиваль уличной культуры «30 граней города»