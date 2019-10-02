2019-10-02T19:28:22+03:00
Общество

Белгородская «Ласточка» нашла себе пару

Еще один междугородний электропоезд по маршруту Москва-Белгород-Москва начнет курсировать с 1 ноября
Никита Пасмурный
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Белгородская «Ласточка» нашла себе пару.Белгородская «Ласточка» нашла себе пару.Фото: Никита Пасмурный
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Еще один междугородний электропоезд по маршруту Москва-Белгород-Москва начнет курсировать с 1 ноября. На сайте РЖД на него уже открыта продажа билетов.

По сравнению с первой «Ласточкой», запущенной в этом году 5 августа, это не будет новый поезд, электропоезд заменит состав поезда № 745/746, следующий сейчас с вагонами, которые ведут локомотивом.

Согласно расписанию, из Москвы новый состав отправится в 6:50 и прибудет в Белгород в 13-50. Из Белгорода «Ласточка» будет отправляться в 16:40 и прибывать на Курский вокзал столицы в 23:55. После ввода нового графика с 8 декабря расписание поезда незначительно изменится – он будет отправляться на несколько минут раньше и прибывать на несколько минут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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